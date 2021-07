Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, s'est félicité de la nomination de Ramtane Lamamra, comme ministre des Affaires étrangères suite à la formation du nouveau gouvernement, a indiqué l'UA dans un communiqué.

En souhaitant pleins succès à M. Ramtane Lamamra, Haut Représentant de l'UA pour faire taire les armes, "le Président de la Commission de l’Union africaine lui renouvelle tout son soutien et sa disponibilité à œuvrer avec lui pour la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063", a soutenu l'UA dans le texte, suite à la nomination de M. Lamamra comme ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger.

M. Ramtane Lamamra a pris, jeudi à Alger, ses nouvelles fonctions en remplacement de Sabri Boukadoum. Dans son allocution lors de la cérémonie de passation de fonctions, M. Lamamra a adressé ses remerciements au président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour "la grande confiance" placée en sa personne et dont il espère être à la hauteur, en œuvrant à concrétiser efficacement les 54 engagements pris par le président de la République au titre de son programme électoral.

M. Lamamra a souligné, dans ce contexte, que la diplomatie algérienne "est le fruit de la déclaration historique du 1er novembre", saluant sa valeureuse contribution au recouvrement de la souveraineté nationale et de l'indépendance, en sus de sa contribution à l'édification d'un Etat algérien fort et influent sur les scènes, régionale et internationale et d'un Etat démocratique".