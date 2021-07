Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé que la décision du Président Tebboune de modifier l'appellation du MAE en rajoutant "communauté nationale à l'étranger" n'était pas "un changement dans la forme", mais constitue une "orientation stratégique" en soi, considérant que la communauté nationale établie à l'étranger demeure une partie intégrante de la mère patrie.

Dans son allocution lors de la cérémonie de passation des pouvoirs à la tête de la diplomatie algérienne, M. Lamamra a expliqué que "le Président de la République veillait au changement de l'appellation officielle du ministère des Affaires étrangères, en rajoutant l'élément de la Communauté nationale à l'étranger, ce qui n'est pas un changement dans la forme, mais constitue une orientation stratégique en soi".

"La communauté nationale établie à l'étranger est une partie intégrante de la Nation algérienne", a-t-il soutenu. Et de poursuivre: "je me suis engagé, il y a 45 ans, dans ma mission diplomatique au département consulaire, je suis pleinem ent conscient de l'importance de la communauté algérienne à l'exil (...) et de l'impératif de raffermir les liens avec la mère patrie".

Le ministre s'est dit également conscient de l'importance de "faire de la communauté, à titre individuel et collectif, des ambassadeurs de l'Algérie, défenseurs de son image et de ses intérêts, eux qui jouissent de tous les droits et devoirs de la citoyenneté".

"Je suis d'autant plus fier que cette mission se soit concrétisée par la nouvelle appellation du MAE", s'est-il félicité, ajoutant qu'"outre l'excellent travail accompli par les consulats et les ambassades algériens de par le monde, je crois qu'il est temps de traduire cette politique stratégique engagée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune par le changement de l'appellation de ce ministère souverain, et ce à travers la création de nouvelles méthodes d'interaction, pour que chaque citoyen puisse assumer sa responsabilité de citoyenneté, avec l'appui de l'Etat algérien et des représentations diplomatiques et consulaires".

"Nous comptons œuvrer de concert avec la communauté et ses représentants dont les membrés élus de l'APN et les acteurs du mouvement associatif de la diaspora qui ont toujours collaboré avec l'Etat algérien, les ambassades et les consulats", a fait savoir le chef de la diplomatie algérienne. "Nous allons créer de nouvelles méthodes pour concrétiser cette vision politique stratégique, consistant en cette nouvelle dimension que le Président de la République souhaite cristalliser dans ce gouvernement, en donnant cette appellation à notre ministère".

A rappeler que M. Lamamra avait pris ses fonctions à la tête du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger en remplacement de Sabri Boukadoum.