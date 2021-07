Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé jeudi que la législature actuelle exige de retrousser les manches, car elle marque le début d'une étape amorçant l'Algérie Nouvelle à laquelle aspire le peuple algérien et pour laquelle s'est engagé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

" Notre législature a cela de particulier qu'elle exige de nous de retrousser les manches, car elle marque le début d'une étape amorçant véritablement l'Algérie Nouvelle à laquelle aspire notre peuple et pour laquelle s'est engagé le président de la République lors de sa campagne électorale", a indiqué M. Boughali dans son allocution, à l'issue de son élection à la majorité, président de l'APN.

Il a ajouté qu'avec l'installation de l'APN, "nous consolidons ainsi le processus électoral qui donne la parole au peuple dans le choix de ses représentants après des élections présidentielles transparentes et intègres et après le référendum sur la Constitution", a indiqué M. Boughali qui souligne que "le pouvoir législatif retrouve aujourd'hui sa place, à travers la confiance placée en nous par les électeurs, en vue de concrétiser leur vœu d'approfondir la démocratie et de relancer le processus de développement global".

Dans le même contexte, le président de l'APN s'est engagé à "veiller, en permanence, à la coordination entre les différents groupes parlementaires et avec le Gouvernement, en vue de mener à bien le programme plébiscité par le peuple et que le président s'est engagé à mettre en œuvre".

Il s'est également engagé à accompagner le président de la République, en tant que Pouvoir législatif dans la concrétisation des objectifs tracés dans son programme, félicitant à l'occasion, le staff gouvernemental, à sa tête le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane qui a été investi de la confiance du Président Tebboune.

M. Boughali a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude et ses remerciements à "l'armée nationale et à tous les corps de sécurité qui veillent à la protection et à la défense de la Patrie, ainsi qu'à la préservation de sa sécurité et de sa stabilité".

Il a également salué les efforts de tous les travailleurs dans les secteurs vitaux, qui sont au service des citoyens en cette conjoncture particulière que traverse le pays à l'instar des différents pays du monde et induite par la pandémie de la Covid-19.

M. Boughali a également salué les efforts considérables consentis par les agents de la Protection civile et l'Armée dans la wilaya de Khenchela, suite au déclenchement des incendies ayant ciblé la ressource forestière, se félicitant également de "l'élan de solidarité des citoyens, lequel dénote de leur souci à protéger et à défendre leur pays et ses ressources, en barrant la route aux détracteurs".

Pour rappel, une séance plénière sera tenue samedi et sera consacrée à l'adoption de la liste des vice-présidents de l'APN.