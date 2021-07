Un appel à projet a été lancé récemment à destination des associations territoriales ou à ancrage territorial dans quatre wilayas-pilotes du projet intitulé : "l'Economie Sociale au service de l’inclusion économique des jeunes et l’innovation sociale", a-t-on appris auprès de la coordination locale du projet à Oran.

Portant sur l'économie sociale et solidaire (ESS), cette action est initiée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-Algérie) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MTESS) et co-financé par le gouvernement du Japon et le PNUD-Algérie.

La capitale de l'Ouest, avec Béchar, Naâma et Khenchela constituent les wilayas-pilotes de ce projet lancé en juillet 2020 et qui vise à promouvoir l’emploi et l’inclusion économique des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables, souligne un communiqué de cette coordination à Oran. Cette amélioration de l'employabilité se fera, essentiellement, à travers le soutien de projets entrepreneuriaux, sociaux et solidaires portés par des jeunes et des personnes en situation précaire (en particulier les femmes des zones rurales).

Elle se fera également par le renforcement des structures d'appui dédiées à la création de micro-entreprises et d’entreprises sociales, et le développement d’un environnement propice à l’essor de l'économie sociale et à l'émergence d'entrepreneurs sociaux prospères, ajoute -t-on de même source.

A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet et à fin de créer de solides bases pour les initiatives relevant du champs de l’ESS, le PNUD Algérie, en collaboration avec le MTESS, prévoit d’organiser des activités d’aide à la conception, au développement et à la mise en œuvre de projet, dans un cadre de concertation, ainsi que le financement d’initiatives et projets associatifs et/ou entrepreneuriaux dans des secteurs porteurs choisis pour les 4 wilayas pilotes .

L'appel à projet en faveur des associations des wilayas-pilotes a été lancé début juillet. Le dernier délai pour la réception des propositions est le 25 juillet 2021. Son objectif global est l’identification, le développement, l’appui à la mise en œuvre, le financement et le suivi d’initiatives associatives connexes au champ de l’ESS dans les secteurs porteurs identifiés au niveau des wilayas pilotes.

Ces secteurs sont: l'écotourisme pour la wilaya Béchar, les produits alternatifs et dérivés d e l’élevage à Naâma, les plantes aromatiques et médicinales (PAM), la pomme à Khenchela et l’agriculture péri et intra-urbaine à Oran.

L’appel à projet ambitionne aussi de contribuer à l’amélioration de l’environnement économique et institutionnel pour permettre le développement de l’ESS et l’émergence d’entrepreneurs sociaux performants, par la sensibilisation des parties prenantes à l’importance de l’ESS en tant que secteur créateur de richesse et d’emplois et l’accompagnement renforcé de projets entrepreneuriaux portés par les jeunes, et en particulier les femmes, en vue d’accroître leurs autonomies.

Les projets sélectionnés devront être réalisés entre le 01/09/2021 et le 01/05/2022. Il peut s’agir d’une action nouvelle, une extension d’activités ne faisant pas l'objet de financement actuellement, ou la capitalisation d'autres actions existantes et la réponse directe à une analyse de besoins clairement identifiés.