Le Secrétaire général (SG) du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baâdji a appelé, mercredi en fin d'après-midi, les députés de sa formation à "honorer leurs engagements" électoraux et à faire de l'institution législative un socle de démocratie représentative et une véritable tribune pour défendre les intérêts nationaux dans le cadre des dispositions de la Constitution.

Dans son allocution lors d'une réception organisée en l'honneur des députés du parti FLN, M. Baâdji a déclaré que "la représentation des citoyens est une grande responsabilité et vous êtes tenus, à ce titre, d'honorer les engagements envers les électeurs et répondre aux préoccupations des citoyens", les exhortant à participer à la réalisation "des objectifs du développement global et aux ateliers de réformes politiques et socioéconomiques". Il a mis en avant la nécessité de formuler des propositions et des réflexions dans le cadre de la promotion du partenariat, de l'action sociale et du consensus national".

Il a en outre appelé les députés à "instaurer un débat démocratique au sein de l'instance législative et à s’élever au-dessus de toute considération politicienne" pour faire de l'APN "un socle de la démocratie représentative et une véritable tribune de défense des intérêts nationaux dans le cadre des dispositions de la Constitution".

M. Baâdji a rappelé que le succès des Législatives du 12 juin était "un triomphe pour l'Algérie et un rejet populaire indéniable des appels au boycott de ce rendez-vous électoral". Le parti FLN, dira son SG, "ne renoncera pas à l'Algérie alors qu'elle fait face aux défis nationaux et régionaux" soulignant qu'il sera "là pour barrer la route à quiconque attenterait à l'unité et à la stabilité du pays" tout en appuyant le rôle pionnier de l'institution militaire et des corps de sécurité dans la défense et la sauvegarde des intérêts suprêmes de l'Etat".

Le parti FLN "avait choisi, en toute souveraineté, de participer au Gouvernement aux côtés des autres partis et députés indépendants afin de mener à bien le projet de développement initié par le Président Tebboune en réponse aux revendications légitimes du peuple", a-t-il encore souligné, précisant que cette démarche tend entre autres à "remettre l'Algérie sur la voie de la légitimité et à rejeter tout aventurisme qui menacerait l'unité du peuple".