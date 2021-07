Les participants à une rencontre régionale sur les voies et moyens de créer et gérer le coopératives de pêche et d’aquaculture, organisée mercredi à Mostaganem, ont insisté sur l’importance d’organiser les métiers du secteur dans le cadre de textes juridiques en chantier.

Le directeur général de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, Mustapha Ilies a souligné que les prochains textes réglementaires s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route du secteur qui vise à accompagner les professionnels au niveau local et à réduire les contraintes auxquels ils sont confrontés durant l’exercice de leurs activités.

Les nouveaux textes visent à accorder des facilités aux professionnels à travers leur encadrement au niveau de coopératives professionnelles qui leur permettent d’acquérir différents moyens matériels et équipements de pêche et de pouvoir bénéficier des services liés au secteur et d'avantages en matière d’impôts, a indiqué le même responsable.

M. Ilies a fait savoir que la prise en charge des professionnels en associations et coopératives renforce la collaboration entre différents acteurs et contribue au développement de la filière et la prise en charge économique et sociale de certaines catégories.

Après avoir expliqué le contenu du projet du décret exécutif relatif aux conditions de création et de gestion des coopératives et le projet comportant la liste de référence de la filière de la pêche et de l ‘aquaculture, la sous-directrice de promotion sociale et professionnelle au ministère de tutelle, Leila Hounes a souligné que l’objectif de cette rencontre réside dans l’intégration de propositions des professionnels dans la mouture finale de ces deux documents qui aident à la promotion des conditions sociales et contribuent au développement économique local et national.

Ce texte épargne aux professionnels la condition de disposer d’un agrément et le remplace par un enregistrement au Registre national des coopératives, de même qu’il facilite l’opération de création et de gestion de ces associations professionnelles à caractère non commercial et contribue à la maîtrise de la profession et de différentes activités, a ajouté la même responsable.

Pour sa part, le président de l’association professionnelle "Méridien Stidia", Allal Mohamed a exprimé sa satisfaction quant à ses projets d’ordre réglementaire et son souhait qu’ils aident au respect des co nditions pratiques de la profession, notamment en ce qui concerne le repos biologique, la préservation de la ressource halieutique et la sensibilisation des professionnels, de même qu’ils présentent des avantages économiques et sociaux et aident les coopératives, à l’avenir, à la relance de l’activité de ramondage et de construction et réparation des navires de pêche et des petits métiers.

Les interventions de professionnels de Mostaganem, d’Oran, de Chlef, de Tlemcen, de Relizane, de Sidi Bel-Abbes et d'Aïn Témouchent, qui se sont relayés, ont été axées notamment sur la relation entre les associations avec la chambre de la profession, les textes de loi qui régissent des coopératives, les rapports des partenaires associés fondateurs entre eux et la gestion des charges financières, entre autres.