L’unité de la wilaya de Tissemsilt de l’Algérienne des eaux (ADE) a lancé un programme spécial visant à rationaliser la consommation de l’eau potable durant la période d'été, suite à la baisse du volume des ouvrages approvisionnant la région. Le programme tracé au niveau de la direction des ressources en eau de la wilaya, englobe la réduction du volume horaire de distribution de l’eau potable aux communes de la wilaya de 24 heures à 8 heures par jour pour six communes, à 6 heures pour huit autres communes et à 4 heures pour 8 autres, a affirmé à l'APS le directeur d'unité, Khaled Guellil.

Par ailleurs, le ratio quotidien par personne diminuera de 170 litres par jour l'an dernier à 100 l/j, a-t-on ajouté, soulignant que ce programme est venu rationaliser la distribution et économiser l’eau suite à la baisse sensible du niveau des barrages "Koudiet Rosfa" dans la commune de Beni Chaïb et "Derder" (Aïn Defla) qui assurent l’approvisionnement des 22 communes de la wilaya, de Tissemsilt et la diminution des eaux de souterraines dans la commune de Rechaïga (Tiaret) qui alimente le chef-lieu de wilaya de Tissemsilt.

Le même responsable a souligné que la quantité d’eau potable produite actuellement à partir des ouvrages destinés à l’alimentation des populations de la wilaya de Tissemsilt a atteint globalement 51.000 mètres cubes par jour, alors que les besoins des habitants de la wilaya sont estimés à 54.000 m3 par jour.

Le même programme prévoit le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage de l’eau durant la période des chaleurs à travers des affiches dans les lieux publics et des conseils sur la page officielle de l’unité de wilaya de l'ADE sur le web.

D’autre part, cette unité a pris une batterie de mesures pour la saison estivale comportant la mobilisation de trois (3) équipes techniques au niveau central relevant des daïras de Tissemsilt, Theniet El Had et de Bordj Bou Naama, pour intervenir en cas de coupures et de perturbation dans la distribution d'eau, ainsi que pour des opérations d’assainissement, de nettoiement et de maintenance des infrastructures hydrauliques dont les réservoirs et les stations de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP).