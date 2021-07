Plus de 5.181 étudiants (3.349 titulaires de licence et 1.832 autres de Master) dans 82 spécialités, ont obtenu leurs diplômes de l'université de Ghardaïa, au titre de l’année universitaire 2020-2021, a-t-on appris samedi auprès de cet établissement d’enseignement supérieur.

Selon le recteur de l’université de Ghardaïa, Pr Lyes Bensaci, l’année universitaire s’est déroulée dans des conditions "normales" en dépit de la conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie du coronavirus, entrainant un renforcement de l’enseignement en présentiel par l’enseignement et un renforcement de l’usage du numérique comme outil pédagogique des étudiants et enseignants.

Des plateformes assurant une interaction avec les étudiants pour l’enseignement à distance ont été mises en place dans les six (6) facultés et dix-neuf (19) départements que compte l’Université de Ghardaïa, a-t-il précisé.

L’Université de Ghardaïa a bénéficié durant l’année universitaire 2020/2021 d’un laboratoire d’analyses biologiques aux normes universelles avec les équipements nécessaires pour effectuer les diagnostics des différentes pat hologies, notamment le coronavirus, à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction-PCR), a indiqué M.Bensaci. Une enveloppe de 20 millions DA a été allouée par le ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique pour l’acquisition du matériel de diagnostic afin d’effectuer des tests de dépistage des pathologies, particulièrement le coronavirus (Covid-19), a-t-il souligné. Inauguré durant l’année universitaire 2004/2005 comme annexe de l’Université d’Alger avec 200 étudiants, le campus universitaire de Ghardaïa est devenu un centre universitaire en 2006 puis élevé au rang d’université en 2012, permettant aux nombreux étudiants de la région, notamment la gent féminine, de poursuivre leur cursus universitaire sur place.

Pas moins de 20.000 diplômés ont été promus de cette université depuis son ouverture en 2004.