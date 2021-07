Le ministère tunisien de la Santé a fait état, vendredi, d'un nouveau record soit 189 décès dus à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

Le ministère a également signalé 8.506 nouvelles infections par le nouveau coronavirus en une journée. Ainsi, la Tunisie totalise 481.735 cas confirmés dont 16.050 décès depuis l'apparition de la pandémie, en mars 2020.

Actuellement, 4.345 patients, atteints de la COVID-19, sont toujours hospitalisés dont 643 en réanimation et 160 placés sous respiration artificielle. Face à une nouvelle vague, plus dangereuse, de la propagation de la COVID-19 dans le pays, les forces armées tunisiennes seront appelées à sillonner les 24 provinces, en coordination avec le cadre médical et paramédical civil, dans le cadre de la compagne de vaccination, selon une source auprès de la présidence de la République.

Par ailleurs, des hôpitaux mobiles de campagne seront installés dans toutes les régions en fonction de l'évolution de leur situation épidémiologique.