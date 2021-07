Les services de la santé de la wilaya de Biskra ont lancé jeudi l’opération de vaccination des citoyens contre la Covid-19 dans un espace public.

Lancée par le wali, Abdallah Abinouar, depuis la Maison de la culture Ahmed Reda Houhou, l’opération de vaccination des citoyens contre la Covid-19 a mobilisé des staffs médicaux spécialement affectés à cette mission, a indiqué le directeur de wilaya de la santé et de la population, Reda Djellouli.

L’initiative visant à vacciner le plus grand nombre de citoyens, est menée dans des conditions adéquates par des équipes médicales qui procèdent à un examen préalable et au suivi des personnes une fois le vaccin administré, a ajouté le même responsable.

La campagne, qui se poursuivra jusqu'au 15 juillet courant, est menée en coordination avec l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas).

Elle comprend également des actions de sensibilisation des citoyens à la nécessité de respecter les mesures préventives comme le port du masque de protection, la désinfection et éviter les regrou pements y compris familiaux.

La wilaya de Biskra a connu dernièrement une augmentation ''sensible'' des cas de contamination par la Covid-19, réclamant davantage de précaution et de prévention, selon la même source.