La fédération anglaise de football a été sanctionnée d'une amende de 30.000 euros pour usage de lasers et de fumigènes par ses supporters, ainsi que des "perturbations" durant l'hymne danois lors de la demi-finale de l'Euro mercredi à Londres, a annoncé samedi l'UEFA.

L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a sanctionné l'Angleterre pour "l'usage de faisceau laser", "perturbations" constatées durant les hymnes nationaux et "allumage de fumigènes", peut-on lire dans un communiqué.

L'instance européenne avait annoncé jeudi avoir ouvert une procédure disciplinaire contre la fédération anglaise (FA) après des débordements survenus lors de la demi-finale remportée par l'Angleterre contre le Danemark mercredi soir au stade de Wembley, à Londres (2-1 a.p.).

L'hymne du Danemark a ainsi été sifflé par une partie du public de Wembley, anglais en très grande majorité.

De son côté, le gardien danois Kasper Schmeichel a été visé par un faisceau laser, notamment lors du penalty décisif qui a permis à l'Anglais Harry Kane de marquer le but victorieux en deux temps (104e).

Lors d'une conférence de pres se jeudi à Copenhague, le portier avait néanmoins expliqué n'avoir "pas remarqué" le faisceau laser lors du penalty: "C'était derrière moi, sur ma droite", a-t-il noté.

"Je l'avais en revanche remarqué durant la seconde période, je l'ai signalé à l'arbitre qui est allé le dire à l'un des deux juges de ligne", a ajouté le gardien de Leicester.

L'Angleterre doit affronter l'Italie dimanche également à Londres, dans ce qui sera sa première finale d'un grand tournoi depuis un demi-siècle et son sacre au Mondial-1966 à domicile.