Les sélections nationales de cyclisme, catégories Elite, juniors et U23 ont entamé vendredi différents stages de préparation à l'étranger, en vue des importantes échéances internationales à venir, dont les Jeux Olympique de Tokyo, qui auront lieu du 23 juillet au 8 août au Japon, a-t-on appris auprès de la fédération algérienne de la discipline (FAC).

"Les sélections nationales ont embarqué jeudi, à destination d'Istanbul, où séjournera le groupe Elite jusqu'au 31 juillet courant, alors que les U23 rallieront la ville de Barcelone, en Espagne, où ils resteront jusqu'au 19 août prochain, en y disputant plusieurs courses internationales de haut niveau" a encore précisé l'instance fédérale.

"La sélection Elite se compose de Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Nassim Saïdi, Abderraouf Bengayou, Yacine Hamza, Hamza Mansouri, Mohamed Amine Nehari et Abderahmane Mansouri, alors que celle des U23 est formée d'Oussama Cheblaoui, Aymen Merdj, Hamza Amari, Seddik Benganif, Riad Saïdi, Hamza Meghnouch, Zaki Boudar, Youcef Fersadou, Mohamed Belabsi et Mohamed Nadjid Assal" a-t-on ajouté de même source.

De leur côté, les junio rs Nesrine Houili et Salah Eddine Ayoubi Cherki se trouvent depuis le 8 juillet courant au Centre mondial de l'UCI, à Aigle, en Suisse, pour un stage de perfectionnement.