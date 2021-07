De nouvelles installations sportives et de jeunes ont été réalisées dans la commune d’In-Amenas (240 km au Nord d’Illizi) dans le cadre du programme sectoriel de développement, a-t-on appris de la direction locale du secteur.

Il s’agit d’une salle omnisports de 500 places et d’une salle de sports individuels, réceptionnées et mises en services récemment, ainsi que d’un complexe sportif de proximité à réceptionner avant la fin de l’année en cours, a-t-on précisé.

Le secteur a également mis en service une auberge de jeunes de 50 lits et une maison de jeunes dotées de différents pavillons pour la pratique de différentes activités sportives et récréatives pour les petites catégories et les jeunes.

La réalisation de ces installations vise à impulser et promouvoir les activités sportives et récréatives de jeunes dans la région, notamment des clubs et associations sportives et juvéniles locales. S’agissant des programmes d’investissement pour consolider les structures sportives à travers la wilaya d’Illizi, le secteur fait état d’une opération de restauration et de réhabilitation du complexe sportif de la commune d’Illizi pour un coût de quatre (4) millions DA, ainsi que d’un projet de revêtement du nouveau stade communal de Bordj Omar Idriss d’une pelouse synthétique, à réceptionner avant la fin de l’année en cours.