Deux-cent-trente-sept (237) nageurs dont 80 dames prendront part au Championnat national Open d'été, programmé du 11 au 16 juillet à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a indiqué samedi la Fédération algérienne de natation (FAN).

''L'instance fédérale a le plaisir d'annoncer le retour du Championnat national d'été après une année et demie d'arrêt. Ce rendez-vous sera une étape qualificative pour les Mondiaux en petit bassin (25m) prévus en décembre 2021 à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et les Mondiaux en grand bassin (50m), en mai 2022 à Fukuoka (Japon)'', a écrit la FAN dans un communiqué. Selon la même source, les participants à ce rendez-vous sont issus de 40 clubs.

La compétition s'étalera sur six journées avec douze séances (séries et finales) au programme.

Programme de la compétition:

Première journée/dimanche 11 juillet:

1re séance 09h00 (séries): 50m nage libre (messieurs et dames), 200m brasse (messieurs et dames), 4x200m nage libre (dames), 1500m nage libre (messieurs - séries lentes).

2è séance 17h00 (finales): 50m nage libre (messieurs et dames), 200 m brasse (messieurs et dames), 1500m nage libre (messieurs - séries lentes), 4x200m nage libre (dames).

Deuxième journée/lundi 12 juillet:

3è séance 09h00 (séries): 100m nage libre (messieurs et dames), 50m dos (messieurs et dames), 400m 4 nages (messieurs et dames), 4x100m nage libre (messieurs), 1500m nage libre (dames, séries lentes)

4è séance 17h00 (finales): 100m nage libre (messieurs et dames), 50m dos (messieurs et dames), 400m 4 nages (messieurs et dames), 1500m nage libre (dames, séries lentes), 4x100m nage libre (messieurs).

Troisième journée/mardi 13 juillet:

5è séance 09h00 (séries): 200m nage libre (messieurs et dames), 50m brasse (messieurs et dames), 200m 4 nages (messieurs et dames), 4x100m 4 nages (dames)

6è séance 17h00 (finales): 200m nage libre (messieurs et dames), 50m brasse (messieurs et dames), 200m 4 nages (messieurs et dames), 4x100m 4 nages (messieurs).

Quatrième journée/mercredi 14 juillet:

7è séance 09h00 (séries): 400m nage libre (messieurs et dames), 100m dos (messieurs et dames), 50m papillon (messieurs et dames), 4x100m 4 nages (messieurs)

8è séance 17h00 (finales): 400m nage libre (messieurs et dames), 100m dos (messieurs et dames), 50m papillon (messieurs et dames), 4x100m 4 nages (messieurs).

Cinquième journée/jeudi 15 juillet:

9è sé ance 09h00 (séries): 100m brasse (messieurs et dames), 200m papillon (messieurs et dames), 4x200m nage libre (messieurs), 800m nage libre (dames, séries lentes).

10è séance 17h00 (finales): 800m nage libre (dames - séries lentes), 100m brasse (messieurs et dames), 200m papillon (messieurs et dames), 4x200m nage libre (messieurs).

Sixième journée/vendredi 16 juillet:

11è séance 09h00 (séries): 200m dos (messieurs et dames), 100m papillon (messieurs et dames), 4x100m nage libre (dames), 800m nage libre (messieurs, séries lentes). 12è séance 17h00 (finales): 200m dos (messieurs et dames), 100m papillon (messieurs et dames), 800m nage libre (messieurs, séries lentes), 4x100m nage libre (dames).