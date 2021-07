Un séisme de magnitude 5,9 ressenti jusque dans la capitale Douchanbé a frappé samedi l'est du Tadjikistan, faisant cinq morts selon les autorités de ce pays montagneux d'Asie centrale.

"L'épicentre des secousses, qui se sont produites à 07H14 (02H14 GMT), se trouve à 165 km au nord-est de Douchanbé. Cinq personnes sont mortes", a indiqué à le service de presse du comité tadjik pour les Situations d'urgence, cité par des médias. "Des dizaines de maisons ont été détruites", a-t-il ajouté. Selon l'agence de presse Khovar, citant l'académie des sciences tadjike, le séisme avait une magnitude de 5,9 à une profondeur de 10 kilomètres. Dans la capitale Douchanbé, il a été ressenti avec une magnitude

de 3. Le comité pour les Situations d'urgence a précisé que les personnes décédées habitaient un village du district de Tadjikabad. "Des maisons et des lignes électriques ont aussi été en partie endommagées" dans trois villages de ce district situé à 220 km à l'est de Douchanbé. Le président tadjik Emomali Rakhmon a ordonné la création d'une commission d'enquête dirigée par le Premier ministre, précisent les médias russes.