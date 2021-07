Huit (8) baigneurs, dont quatre (4) portés disparus, sont décédés par noyade en une journée sur les plages d'El Tarf, a-t-on appris vendredi soir auprès du chargé de communication de la Direction locale de la Protection civile.

Deux victimes, le père et son fils, dont l'identité n'est pas encore déterminée, ont été repêchés de la plage non gardée de Fertassa, a indiqué le lieutenant Seif Eddine Madaci, affirmant que, selon des témoins, les victimes seraient issues du village de Ben Amar, sise à El Chatt.

Au niveau d'une autre plage non gardée, située entre El Chatt et Sidi Salem (Annaba), un jeune de 19 ans a été repêché dans un état critique, a souligné la même source, précisant que la victime, originaire de la wilaya d’El Oued, a été évacuée à l'hôpital de Ben M'hidi où elle a rendue l'âme peu après son admission. Aussi, le corps d’un quinquagénaire issu de la localité de Dréan a été repêché durant cette même journée sur la plage Les sables d'or, relevant de la daïra d'El Kala, a ajouté la même source, rappelant que quatre (4) jeunes baigneurs, venus de la wilaya de Tébessa, sont portés disparus depuis la matinée de vendredi au niveau de la plage Messida relevant de la commune d'El Kala, et dont les recherches se poursuivent afin de retrouver leurs corps.

Par ailleurs, quatre (4) autres baigneurs ont été secourus d'une mort certaine au niveau de la plage El Mordjane de la ville d’El Kala, a affirmé la même source.

Il est à rappeler que les maîtres nageurs sont à pied d'œuvre, dès le matin à travers les 15 plages ouvertes à la baignade de cette wilaya de l'extrême nord-est, où un rush considérable de vacanciers a été enregistré au regard de la canicule sévissant depuis quelques jours.

Les services de la Protection civile d'El Tarf réitèrent, dans ce contexte, leurs consignes de prudence et de vigilance pour éviter que ces moments de détente et de rafraîchissement ne se transforment en drame.