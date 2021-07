Un total de 31 incendies a été enregistrés dans la wilaya de Tizi-Ouzou du 1er juin dernier au 6 juillet courant, a-t-on appris mercredi de la direction locale de la protection civile.

Sur ces 31 incendies, il a été dénombré 17 feux de broussailles ayant ravagés 53,5 ha de végétation, six feux de forêts ayant parcouru une superficie de 21,5 ha et 3 incendies de maquis qui ont causé des pertes sur 20,5 ha, a indiqué à l’APS le chargé de communication de ce corps constitué, le Capitaine Kamel Bouchakour.

Ces feux ont également ravagé, durant la même période, un total de 2.071 arbres fruitiers et 137 bottes de foins, a-t-il ajouté signalant qu’une superficie de 1,5 ha de récoltes (blé) a été en outre détruite par un feu qui s’est déclaré hier, mardi, à Tikobaine, dans la commune de Ouaguenoune.