Les corps sans vie de deux personnes mortes noyées en mer à Tizi-Ouzou, ont été repêchés, vendredi, par les éléments de la protection civile, a indiqué un communiqué de la direction de wilaya de ce corps constitué.

Le premier noyé, un jeune âgé de 23 ans, a été signalé vers 17h et repêché décédé par des plongeurs de l’unité marine de Tigzirt appuyés par les agents de l'unité de la protection civile de cette même ville côtière, à 19h20 au niveau d’une zone interdite à la baignade dite Cap Tandlest, selon le même document.

La deuxième victime, également un jeune de 23 ans, a été signalé disparu en mer à 18h30, et son corps sans vie a été repêché, par les plongeurs de l'unité marine et de l'unité de protection civile de Tigzrit, à 19h10 au niveau d’une zone interdite a la baignade dite Rocher Blanc à Mazer dans la Commune de Mizrana, a-t-on ajouté.

Les corps des deux noyés ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Tigzirt, a indiqué la protection civile dans son communiqué, précisant que "les plongeurs de la protection civile ont effectué les opérations de recherche dans des conditions difficiles vu l’état de la mer qui é tait très agitée".

Un appel à la vigilance a été lancé par cette même institution qui a rappelé que la baignade dans des zones non autorisées et donc non surveillées, est strictement interdite et dangereuse.