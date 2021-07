Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans un

accident de la circulation survenu, vendredi soir, dans la wilaya de Constantine suite

à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion-remorque,

a indiqué samedi un nouveau bilan de la Gendarmerie Nationale.

18 personnes (11 femmes, 6 enfants et un homme) ont trouvé la mort et 11 autres souffrent de blessures plus ou moins graves, suite à cet accident survenu au lieu-dit (Oued Ouarzeg), commune de Beni Hmidane sur la RN 27 (Constantine-Jijel), précise-t-on de même source.

Les services de la protection civile avaient fait état, dans un premier bilan rendu public vendredi, de 9 morts et de 13 blessés à différents degrés, rappelle-t-on.

La même source a indiqué que l’unité secondaire de la Protection civile de Sissaoui Slimane, l’unité secondaire de Hamma Bouziane et l'unité de la commune de Zighoud Youcef sont intervenues à 19 h 47 sur la RN 27, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion-remorque.

Les victimes de l’accident ont été évacuées à la morgue du centre hospitalo-u niversitaire Benbadis de Constantine. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.