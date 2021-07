Le président brésilien Jair Bolsonaro a entretenu vendredi le doute sur la tenue de l'élection présidentielle en 2022, au cours de laquelle il espère être réélu, en affirmant qu'elle n'aurait pas lieu si le vote par bulletins papier n'était pas autorisé. Une affirmation qui a aussitôt suscité un flot de critiques depuis le Parlement ou le tribunal électoral.

"Je n'ai pas peur des élections. Je donnerai l'écharpe (présidentielle) à qui gagnera après un vote vérifiable et digne de confiance", a déclaré M. Bolsonaro devant ses partisans à Brasilia.

Le président brésilien fait pression pour que le Congrès autorise le vote par bulletins papier, en plus du vote électronique en vigueur depuis 1996. Avec le système électoral actuel, "nous courons le risque de ne pas avoir d'élections l'an prochain.

Votre avenir est en jeu", a-t-il déclaré, qualifiant au passage le président du tribunal supérieur électoral Luis Roberto Barroso d'"imbécile" pour son refus d'accéder à sa demande.

M. Bolsonaro avait déjà suscité la polémique jeudi en déclarant: "Ou nous faisons des élections propres au Brésil, ou il n'y aura pas d 'élections".

M. Barroso, qui est également l'un des onze juges de la Cour suprême, avait qualifié vendredi de "lamentables" ces déclarations et avait averti que toute tentative d'empêcher la tenue du scrutin aux dates prévues violerait les "principes constitutionnels".

Le président du Congrès national, le sénateur Rodrigo Pacheco, avait affirmé de son côté que "tous ceux qui prétendent faire reculer l'Etat de droit démocratique au Brésil seraient désignés par le peuple brésilien et par l'histoire comme ennemis de la Nation". Jair Bolsonaro, a également affirmé, sans preuve, que des fraudes avaient entaché la réélection de la candidate de gauche Dilma Rousseff à la présidence en 2014 face au candidat de centre-droit Aecio Neves. M. Neves a lui-même rejeté ces allégations jeudi. "Je ne crois pas qu'il y ait eu des fraudes en 2014", avait-il déclaré. "Depuis l'instauration du vote électronique en 1996, jamais n'a été enregistré le moindre épisode de fraude", a affirmé de son côté M. Barroso.