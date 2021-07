Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé jeudi à l'Académie militaire de Cherchell "défunt Président Houari Boumediene" la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers ayant reçu une formation de haut niveau dans ce pôle de formation d’excellence.

Il s'agit de la sortie de la 14ème promotion de formation militaire commune de base, la 52ème promotion de formation fondamentale et la 5ème promotion des officiers de la session Master, de l'Académie militaire après une formation de trois ans. Le président de la République est arrivé dans la matinée à Cherchell, accompagné du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et des membres du Gouvernement.

Le chef de l'Etat a été a ccueilli à l'entrée principale de l'Académie, par le chef d'état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chengriha, accompagné du Commandant des forces terrestres, le Général-major Athamnia, du Commandant de la Première région Militaire, le Général-Major Ali Sidane, et du commandant de l’Académie, le Général-Major Salmi Bacha. Sur place, une formation militaire a présenté les honneurs au président de la République.

Le Président Tebboune s'est recueilli devant la stèle commémorative de la mémoire du défunt président Houari Boumédiene, dont l'Académie porte le nom, en récitant la Fatiha du Saint Coran, et le dépôt d’une gerbe de fleurs.

Il s’est ensuite dirigé à la salle d’honneur, où il a suivi un exposé sur l'Académie de Cherchell et sur le cursus de formation qui y est dispensé, ainsi que sur les promotions sortantes. S’ensuivit le coup d’envoi officiel de la cérémonie de sortie des nouvelles promotions de l’année scolaire 2020/2021, entamée par un passage en revue des carrés des formations militaires alignés au niveau de la place d’Armes.

Le général de corps d’Armée, chef d’état-major de l’ANP a prononcé, à l’occasion, une allocution dans laquelle il a remercié le président de la République d’avoir supervisé la cérémonie de sortie de promotions de l’Académie militaire de Cherch ell, "la colonne vertébrale du système de formation de l’Armée nationale populaire qui dote nos Forces armées d’officiers qualifiés, compétents et imprégnés des principes et valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre", a-t-il dit.

Il a, aussi, salué "l’intérêt particulier et permanent" accordé par le président de la République à l’Académie, à l’instar des autres écoles de formation de l’ANP, à travers "la mise à disposition de toutes les conditions et tous les moyens humains, matériels, moraux et de motivation qui permettent de promouvoir les capacités de l’Institution militaire et de concrétiser les objectifs escomptés en termes de modernisation et de professionnalisation de notre Armée".

A son tour, le commandant de l’Académie militaire de Cherchell, le général-major Salmi Bacha, a évoqué dans son allocution "le rôle pionnier de l’Académie dans l’instruction d’une élite de cadres de l’Armée nationale populaire, en leur offrant une formation militaire scientifique de qualité, imprégnée d’une discipline militaire pleine d’esprit nationaliste, de ferme détermination et d’abnégation au service de la Nation, à travers des programmes de qualité, au diapason des exigences de formation modernes dans les domaines techniques et technologiques". Les promotions sortantes ont ensuite prêté serment, avant que le président de la République ne procède à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotions. Il a remis le diplôme au major de promotion du cycle Master, puis le grade de sous-lieutenant et l’épée de l’Académie au major de promotion de la formation fondamentale.

Le Président Tebboune a aussi remis le diplôme au major de la promotion de formation militaire commune de base. Les membres de la délégation accompagnant le chef de l’Etat ont ensuite procédé à la remise des diplômes et des grades aux autres lauréats.

La cérémonie s’est poursuivie par la passation de l’étendard de l’Académie entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la 52ème promotion de la formation fondamentale ne soumette à l’approbation du Président de la République la baptisation de la promotion au nom du défunt moudjahid le général de corps d’armée Mohamed Lamari, l’un des vaillants hommes de l’Algérie, possédant à son passif un long parcours de don de soi, dans les rangs de l’ANP.

S’ensuivit la présentation d'une parade militaire mettant en exergue différents sports de combat pratiqués par les forces de l'ANP, dont le karaté, le Kung-fu, et différents exercices collectifs avec et sans armes.

L’opportunité a également donné lieu à la présentation d’un exercice de combat pour l' élimination d'un groupes criminel, avant la clôture des exhibitions par un tableau représentant les couleurs nationales. Les hôtes de Cherchell ont par la suite, suivi une exhibition des forces aériennes, avec des avions de combat, et un exercice de leur approvisionnement en carburant dans les airs. Le 104e régiment de manœuvre opérationnelle a, pour sa part, exécuté un exercice de combat intitulé "siège et attaque d’un bâtiment abritant des terroristes".

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a, par ailleurs, suivi, sur écran géant, des exercices démonstratifs en mer, exécutés par les Forces navales intitulés "intervention pour interpeller un navire suspect et libération d’otages à son bord".

La cérémonie a été clôturée par une parade sur des airs de musique militaire interprétés par une troupe de la Garde républicaine, à laquelle ont pris part des carrés d’élèves officiers de carrière de Formation fondamentale et militaire commune de base, ainsi qu’une exhibition de saut de parachutes.

Le président Tebboune a visité, à l’occasion, une exposition scientifique mettant en exergue les travaux réalisés par des élèves officiers en Master et Licence, ainsi que des cadres et enseignants de l’Académie, avant la clôture de cette cérémonie de sortie 2020/2021 par un hommage spécial en l’honneur de la famille du défunt général de corps d’Armée, Mohamed Lamari, et la signature, par le président de la République, du registre d’or de l’Académie militaire de Cherchell.

Le général de corps d’Armée, Mohamed Lamari, dont les promotions sortantes portent le nom, est décédé en février 2012 à l’âge de 73 ans. Il a eu un parcours des plus riches au sein de l’institution militaire, jalonné par d’importants postes de responsabilité, dont le dernier fut sa nomination comme chef d’état-major de l’ANP (juillet 1993, août 2004).

Le défunt est né le 7 juin 1939 à Alger. Il rejoint l’Armée de libération nationale en 1960, avant de poursuivre sa carrière au sein de l’ANP après l’indépendance. Il occupa en son sein plusieurs postes de responsabilité, dont celui de commandant de l’Ecole technique du matériel (1968/1970), commandant de l’infanterie mécanisée (1979/1980), chef des opération de l’Etat- major de l’ANP et chef du département d’exploitation et de préparation durant les années 86, 87 et 88 du siècle dernier.

Il fut également commandant de la 5e région militaire en décembre 1988 avant être promu au poste de commandant des forces terrestres jusqu’en avril 1992, année durant laquelle il a occupé le poste de conseiller auprès de ministre de la défense nationale, puis général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP de juillet 1993 jusqu’à août 2004, avant de prendre sa retraite.

Le défunt général de corps d’Armée, Mohamed Lamari a été décoré de nombreuses médailles et grades en reconnaissance de son dévouement au service de la Nation. Il fut notamment décoré de la Médaille du mérite, de la Médaille de l’ANP, de la Médaille de l'Ordre de mérite national du rang "Djadir", et de la médaille de l’Ordre de l’ANP (2eme insigne).