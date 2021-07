Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, dans l’après-midi de jeudi, la clôture de la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers à l'Académie militaire de Cherchel "défunt Président Houari Boumediene" .

La cérémonie de clôture de cette sortie de promotions au niveau de cette citadelle de formation militaire a été marquée par une démonstration d’avions de combat, qui ont présenté les honneurs au président de la République, avant que ne lui soit présenté l’équipe nationale de saut en parachutes, laquelle a exécuté avec succès un exercice de saut en parachute.

Le président Tebboune a félicité les parachutistes pour leur "performance remarquable", tout en leur exprimant sa "fierté" à leur égard, et leur souhaitant d'autres réussites. Après la clôture de cette cérémonie, le président de la République a visité une exposition scientifique mettant en exergue des tr avaux réalisés par des officiers sortants (Master et Licence), ainsi que des cadres et enseignants de l’Académie.

Le Président Tebboune a reçu, à cette occasion, un cadeau symbolique de la part de l'Académie militaire représentant une photo de lui lors de l'accomplissement de son service national à cette Académie.

Le chef de l'Etat est arrivé dans la matinée à l'Académie de Cherchell, où il a été accueilli, à l'entrée principale, par le chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, accompagné du Commandant des forces terrestres, le Général-major Amar Athamnia, du Commandant de la Première région Militaire, le Général-Major Ali Sidane, et du commandant de l’Académie, le Général-Major Salmi Bacha. Une formation militaire lui a présenté les honneurs.

Le président du Conseil de la Nation, le président du Conseil constitutionnel et le Premier ministre et ministre des finances, respectivement MM. Salah Goudjil, Kamel Fenniche et Aïmene Benabderrahmane, en plus de membres du Gouvernement, du Commandant de la Garde Républicaine, le Général d'Armée Benali Benali, de hauts cadres de l’ANP et des représentants du corps diplomatique en Algérie, étaient, également, présents à cette cérémonie.

A l’entrée de l’Académie, le Président Tebboune s'est recueilli la mémoire du défunt président Houari Boumédiene, au niveau de la stèle commémorative qui lui est dédiée et dont l'Académie porte le nom, en récitant la Fatiha du Saint Coran, et en déposant une gerbe de fleurs. Après quoi, il s’est dirigé à la salle d’honneur, où il a suivi un exposé détaillé sur l'Académie de Cherchell et sur le cursus de formation qui y est dispensé, ainsi que sur les promotions sortantes.

Le coup d’envoi officiel de la cérémonie de sortie des nouvelles promotions de l’année scolaire 2020/2021, entamée par un passage en revue des carrés des formations militaires alignés au niveau de la place d’Armes, puis la baptisation des promotions sortantes, et l’exécution d’exercices opérationnels, des démonstrations de combat et d’exhibitions sportives. Avant de quitter l'Académie militaire de Cherchell, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé une cérémonie en l’honneur de la famille du défunt moudjahid général de corps d’Armée, Mohamed Lamari, dont les promotions sortantes portent le nom, avant de signer le registre d’or de l’établissement.