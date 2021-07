Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, jeudi lors de la première séance plénière, le rapport de la commission de validation de la qualité de membre pour les nouveaux députés élus à l'occasion des législatives du 12 juin dernier.

D'après les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel le 23 juin dernier, le parti du Front de libération nationale (FLN) avait remporté 98 sièges, suivi des listes indépendantes (84 sièges), du parti Mouvement de la société pour la paix (MSP) (65 sièges) et du Rassemblement national démocratique (RND) avec 58 sièges.

Le rapport de la commission a fait état de nomination de Samia Moualfi de la circonscription électorale de Bejaïa (FLN) et Hicham Sofiane Salawatchi (Chlef) de la même formation politique en tant que membres au Gouvernement annoncé ce mercredi.

Au terme de l'adoption, la séance a été levée avant de procéder au vote à bulletin secret pour l'élection du président de l'APN après la candidature de deux députés à savoir, Ibrahim Boughali de la liste indépendante "Al-Wihda wa Tadawoul" (Ghardaïa) ains i que le député du MSP, Ahmed Sadouk (Chlef).

La séance d'aujourd'hui se tient conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution, de l'article 11 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et de l'article 3 du Règlement intérieur de l'APN.