Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, jeudi à l'unanimité, la liste des membres de la Commission de validation de la qualité de membre, constituée de 20 députés.

Cette commission est composée de 5 membres issus du parti du Front de libération nationale (FLN), 4 indépendants, 3 députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP), 3 députés du Rassemblement national démocratique (RND), 3 du Front Al-Moustakbal et deux (02) autres du Mouvement El-Bina El Watani.

Au terme de l'adoption, la séance de la matinée a été levée, sachant que la reprise des travaux est prévue à partir de 12h30, en vue de l'adoption du rapport de la Commission et de l'élection du président de l'APN.

L'APN a ouvert, jeudi matin, ses travaux de la première séance plénière de la 9ème législature, sous la présidence du doyen des députés, Abdelouahab Aït Menguellet, assisté des deux plus jeunes députés, en l'occurrence, Hamad Ayoub et Bouchlaghem Abdelmoumene.

La séance d'aujourd'hui intervient conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution et de l'article 11 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement et à l'article 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée.