Le député à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelouahab Aït Menguellet qui a présidé jeudi , en sa qualité de membre le plus agé, conformément à ce que prévoit la constitution, la première séance de la neuvième législature de l'Assemblée, a appelé à rétablir la crédibilité de la Chambre basse du Parlement pour regagner la confiance du citoyen.

"Nous ne pouvons pas travailler en l'absence de confiance mutuelle", a-t-il déclaré à l'adresse des députés, précisant que "le peuple algérien est fatigué des mensonges et de l'hypocrisie, ce qui nous amène à œuvrer au rétablissement de la crédibilité de l'APN pour regagner la confiance du citoyen".

"Nous avons une seule Algérie et vous représentez toutes ses régions, (...) nous devons apporter notre appui au président de la République qui a ouvert les portes aux jeunes qui sont l'avenir du pays", a -t-il souligné. Il a estimé nécessaire de travailler dans un climat de confiance et d'entente au service de l'intérêt du pays loin des intérêts personnels.

Il sera procédé comme prévu dans l'ordre du jour de cette séance, à l'appel des candidats suivant la liste remise par le Conseil constitutionnel et à la formation de la Commission de validation de qualité de membre outre l'approbation du rapport de la Commission et l'élection du président de l'APN.

Le Bureau provisoire de l'APN a tenu, mardi dernier, une réunion présidée par le doyen des députés élus, Abdelouahab Aït Menguellet, assisté des plus jeunes députés élus, en l'occurrence, Hamad Ayoub et Bouchlaghem Abdelmoumene, en présence des représentants des partis politiques et du représentant des indépendants qui ont remporté les dernières Législatives.

La séance de jeudi se tient conformément aux dispositions de l'article 134 de la Constitution et de l'article 11 de la loi organique 16-12 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, et de l'article 3 du règlement intérieur de l'APN.