Une cérémonie en l'honneur du RM Arzew a été organisée, jeudi, par les autorités de la ville pour célébrer l'accession de cette équipe en division d’Excellence de volley-ball (seniors) pour devenir le seul club oranais à exercer dans ce palier.

L'accession de ce club fondé en 2006 est intervenue grâce à la troisième place obtenue lors de la saison 2019-2020 avant son interruption pour cause de coronavirus et au prix aussi du changement du système de compétition à partir de la saison prochaine.

Présent à cette cérémonie, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, Yacine Siefi, a tenu à féliciter les joueurs du RMA pour cette accession, saluant les efforts déployés par le club en matière de formation étant donné que la quasi-totalité des joueurs de l’équipe ont été formés par ce club.

Il a, en outre, ajouté que son instance "encourage une telle politique et s’engage à accompagner les clubs qui font de la distinction, la réussite et l’esprit sportif leur crédo". Le même engagement a été tenu par le chef de daïra d’Arzew, ainsi que le président d’APC, qui ont mis en valeur cet te accession ainsi que le rôle joué par tous les clubs de la ville dans les différentes disciplines pour permettre aux jeunes de s’épanouir et s’éloigner des fléaux sociaux.

Les deux responsables ont tenu également à promettre d’aider et accompagner le mouvement sportif dans la ville, et ce, "selon les moyens financiers en notre possession". Pour sa part, le membre du staff technique du RMA, Abdelkader Belhadj, a qualifié "d’historique" l’accession réalisée par son équipe, souhaitant que cette dernière poursuive sur le même chemin de réussite. Mettant en exergue la politique de formation adoptée par le club qui lui a permis d’accéder avec un effectif composé de "99% de joueurs du cru", il a regretté que le volley bal dans l’Oranie en particulier et l’ouest en général enregistre «une descente aux enfers sans précédent depuis plusieurs années".