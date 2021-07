Une autorité administrative indépendante a appelé jeudi le gouvernement français à réagir face au racisme et à l'antisémitisme qui essaiment sur internet et nourrissent de plus en plus d'affaires. "Il est important de pouvoir mieux lutter" contre "le racisme et l'antisémitisme", très présents dans les "discours haineux véhiculés sur internet", souligne la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) dans son rapport annuel sur l'"état des lieux" du racisme en France, remis jeudi au Premier ministre, repris par des médias. "Cela représente parfois plusieurs centaines de messages par jour "sur les réseaux sociaux, a expliqué à l'AFP le président de la commission, Jean-Marie Burguburu. La CNCDH appelle pour cela l'Etat à créer une nouvelle instance indépendante de régulation d'internet en France, chargée notamment de prévenir les propos haineux et d'imposer des obligations (modération et contrôle notamment) aux plateformes internet. La CNCDH réclame également au gouvernement un "plan d'action national pour l'éducation et la citoyenneté numériques".