Joe Biden était sous pression mercredi après une nouvelle série de cyberattaques liées à la Russie, qui mettent à l'épreuve sa fermeté affichée lors du sommet avec Vladimir Poutine.

Le président américain a réuni plusieurs hauts responsables du renseignement, de la diplomatie, de la justice ou encore de la sécurité intérieure, pour discuter de la stratégie de son administration à ce sujet.

Interrogé à la sortie de cette réunion sur le message qu'il souhaitait envoyer à son homologue russe, il a juste lancé: "Je lui transmettrai." "Il n'est pas dans notre intérêt de révéler nos coups à l'avance", a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, en ajoutant que le président disposait "d'un large éventail d'options".

Les Etats-Unis ont été frappés récemment par de nombreuses attaques au "rançongiciel" ou "ransomware", qui consistent à s'introduire dans les réseaux d'une entité pour crypter ses données, puis à réclamer une rançon, le plus souvent en bitcoins, en échange de la clé de déchiffrement.

L'une des plus spectaculaires a visé vendredi la société américaine d'informatique Kaseya qui pourrai t, indirectement, avoir affecté jusqu'à 1.500 entreprises.

Un groupe de hackers russophones connu sous le nom de REvil a revendiqué l'intrusion, dont Kaseya ne s'était toujours pas remise mercredi, et a réclamé 70 millions de dollars.