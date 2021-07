La 3ème édition du championnat national du robot éducatif abrité par la salle polyvalente du complexe culturel et sportif de la ville de Batna a vu la participation, jeudi, de plus de 300 enfants venus de 27 wilayas du pays.

Tenue en présence des parents, dans le respect des conditions de prévention contre la Covid-19, l’ouverture de la manifestation a été présidée par le wali de Batna, Toufik Mezhoud, qui s’est entretenu avec des enfants participant au championnat et reçu des explications à ce sujet.

Initiée par l’association "Génération technologique'' en coordination avec ''Robot éducatif Algérie'', et sous l’égide de la direction de la jeunesse et des sports, la manifestation est placée sous le slogan "Enfants d’aujourd’hui, ingénieur de demain" avec pour thème central "le sport et les villes intelligentes".

Selon la vice-présidente de l’association Génération technologique, Yemouna Chihani, le championnat est une opportunité pour présenter les projets et modèles de villes intelligentes conçues par les enfants sous la direction de formateurs spécialisés. L’ob jectif de la manifestation qui a regroupé des enfants de 3 à 16 ans est de sélectionner les meilleures œuvres pour participer aux manifestations continentales et internationales, a ajouté Mme. Chihani qui a indiqué que tous les jeunes participants ont reçu des médailles d’encouragement afin de poursuivre dans ce créneau novateur.

Les jeunes participants, les encadreurs et les parents ont salué, de leur côté, les conditions mises en place pour la tenue de cette manifestation par la direction de la jeunesse et des sports de Batna.

Les éliminatoires régionales de ce championnat s’étaient déroulées en avril passé dans cette même salle, a-t-on rappelé.