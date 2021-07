Le secteur des télécommunications de la wilaya de Mascara a été renforcé, avec l’installation de 19 équipements de technologie de téléphonie multiservices (AMSAN), durant le premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris jeudi de la direction opérationnelle locale d’"Algérie Télécom".

Dans le cadre de l’extension et du développement du réseau téléphonique et l’installation des équipements techniques les plus modernes, à travers les communes de la wilaya de Mascara, 19 équipements de technologie de téléphonie multiservices d’une capacité de 6.000 lignes ont été mis en exploitation, la majorité dans les zones d’ombre, a précisé à l'APS le chargé de la communication de cette direction, Djamel Derir.

La même source a indiqué que ces nouveaux équipements sont répartis à travers les communes de Mascara, Ghriss, Oud Taria, Tighenif et Maoussa, en plus des communes de Zlamta, Bouhenni, Froha, Bouhanifia et Zahana.

Ces communes ont bénéficié de l’accompagnement d’"Algérie Télécom" au vu de l’extension urbaine qu’elles connaissent nécessitant une couverture des nouvelles cités d’habitation des réseaux té léphonique et d’Internet. Le nombre d’équipements de téléphonie multiservices a augmenté à 184, à travers l’ensemble de la wilaya de Mascara, après l’entrée en service de ces 19 équipements, dont deux équipements fonctionnant avec la technologie du fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), selon M. Derir.

Durant la même période, la même direction opérationnelle a installé deux nouvelles stations des services du téléphone et de l’Internet de la 4ème génération d’une capacité atteignant 800 abonnés pour chaque station, au niveau des villages Beni Zighe de la commune de Fraguig et Sidi Hamadouche de la commune Sedjerara, ajoute la même source. L’entrée en service des deux stations a permis d’augmenter le nombre des stations d’émission des services du téléphone et d’Internet par la technologie de la 4G exploitée dans la wilaya à 61 stations d’une capacité atteignant les 48.800 abonnés, la majorité de ces stations ont été installés dans les petits villages et les zones reculées classifiées comme zones d’ombre.