L'organisation de la 17ème édition du festival culturel Raconte-Arts, prévue du 13 au 20 août prochain au village Ait Ouabane au Sud-est de Tizi-Ouzou, reste tributaire de l'évolution de la situation sanitaire de Covid-19, ont annoncé jeudi les organisateurs de cette manifestation culturelle.

Le village d’Ait Ouabane a accepté le principe d'accueillir le festival une seconde fois, après avoir accueilli la 14ème édition en 2017, "sous réserve d’une évolution positive de la situation sanitaire", souligne le communiqué des organisateurs. Les organisateurs et le comité du village qui travaillent en étroite collaboration demeurent "très vigilant" et à l’écoute du corps médical consulté régulièrement, est-il souligné.

Les inscriptions pour les participants et l'établissement du programme de cette édition seront lancées dans quelques jours, et le public et les participants seront, en outre, informés de toute évolution de la situation.

Le choix du village hôte qui a déjà accueilli le festival et montré une capacité d’organisation hors norme, s'est imposé suite au désistement du village Ait Aissi, dans la commune d'Yakourene, devant initialement accueillir cette édition.

L'organisation de la 17ème édition, prévue en juillet de l'année écoulée, 2020, au village Ait Smail dans la commune d'Yakourene, a été, pour rappel annulée pour cause de l'acuité de la crise sanitaire qui sévissait alors.

La reprise après deux années d’interruption sera, certes, "difficile mais pas impossible si tout le monde y met du sien", organisateurs, participants et public pour faire encore opérer la magie de Raconte-Arts, est-il souligné de même source. Organisée par la Ligue locale des arts cinématographiques et dramatiques, le festival itinérant inauguré en 2004 à Ath-Yenni et ayant sillonné plusieurs villages, s'est imposé, depuis, comme un événement culturel incontournable à travers la wilaya.

Lors de sa 15ème édition organisée en 2018 au village Tiferdoud dans la commune d'Abi-Youcef, au Sud-est de la wilaya, il a été décidé de dédier une des journées du festival au village hôte pour se faire connaître.