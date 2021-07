Les services de la Direction de la culture et des arts de la wilaya de Mila ont déposé 284 objets historiques culturels au musée national Cirta de Constantine, a-t-on appris jeudi auprès de cette direction. Le transfert de ces biens culturels, composés d’une collection de 283 pièces de monnaie en bronze datant de la période romaine et d’un pistolet de fabrication artisanale belge datant de 1884 a été menée mercredi, a précisé à l’APS, le chef du service du patrimoine culturel, Lazghad Chiaba.

Ces objets historiques culturels ont été récupérés par les services de la sûreté de wilaya, dans le cadre de leurs actions de protection du patrimoine culturel matériel et immatériel au cours de l'année 2021, et remis au service du patrimoine culturel en trois étapes, selon la même source.

Il est indiqué que 195 pièces de monnaie ont été remises durant la première étape, le pistolet belge durant la deuxième étape et 88 pièces de monnaie durant la troisième. M. Chiaba a également salué les efforts des services de la sûreté de wilaya et autres corps de sécurité pour la protection du patrimoine, en coordination avec la direction de la culture qui prend en charge l’aspect technique et l’expertise des objets saisis.

Avec ce transfert, la wilaya de Mila aura déposé au musée Cirta de Constantine un total de 11.077 biens culturels dont des pièces de monnaie, des fossiles, des ustensiles en terre cuite, des statues en bronze et en marbre et des bijoux. Le même cadre a expliqué, en outre, que le dépôt de ces biens au musée de Cirta par l’inexistence de musée à Mila, assurant qu’en cas de réalisation d’un musée local, ces biens seront récupérés pour y être déposés.