L'ambassade américaine au Yémen a accusé, jeudi, le groupe Houthi d'escalade et de rejet des initiatives de paix" dans le pays.

Dans un tweet, l'ambassade a déclaré que les Yéménites déplacés sont face à de grandes difficultés et dangers, "d'autant plus que les Houthi insistent sur l'escalade et rejettent les initiatives de paix".

"Alors que les Etats-Unis continuent de porter secours au peuple yéménite, nous réitérons notre appel aux Houthi d'accepter un cessez-le-feu et d'entamer des négociations immédiatement", a-t-elle ajouté. Le Yémen vit, depuis 2014, une guerre entre les forces gouvernementales, soutenues par une coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite, d'une part, et le groupe houthi, soutenu par l'Iran, d'autre part.