Six groupes de travail ont été désignés mercredi pour l'élaboration de la nouvelle carte de production des céréales, ainsi que le nouveau dispositif de soutien et d'accompagnement des producteurs des blés notamment le blé dur, a indiqué le ministère de l'Agriculture et du développement rural dans un communiqué.

Ces groupes ont été désignés lors d'une réunion travail, tenue au siège du ministère, en présence des cadres de ce département, ceux des instituts techniques, des membres du Conseil national interprofessionnel de la filière céréales, des multiplicateurs de semences, ainsi que des spécialistes en la matière, a précisé la même source.

La réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne labours semailles et en application des orientations du président de la République, ainsi que la mise en oeuvre de la feuille de route du secteur pour la période 2020-2024, explique le ministère.

A cet effet, six groupes de travail ont été désignés afin d'élaborer, dans un délai d'une semaine, le plan opérationnel des nouvelles mesures à prendre concernant notamment l'identification des zones pote ntielles de production des blés notamment le blé dur, le dispositif de soutien et d'accompagnement des agriculteurs et des investisseurs, la production des semences, l'impact économique de la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif aussi bien en terme de production qu'en terme de réduction de la facture d'importation, selon le communiqué.