Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a invité jeudi dans un communiqué les agriculteurs et les exploitants agricoles intéressés par le programme de développement des cultures stratégiques, notamment celle du maïs, à se rapprocher de ses services pour s'inscrire en vue de s'approvisionner en semences et engrais et de bénéficier d'incitations.

Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur de l'Agriculture et du développement rural pour la période 2020-2024, a ajouté la même source.

"Les agriculteurs et les exploitants agricoles intéressés par le programme de développement des cultures stratégiques, notamment celle du maïs, sont priés de se rapprocher des directions et départements des services agricoles de leurs wilayas pour s'inscrire en vue de s'approvisionner en semences et engrais dans les délais fixés et de bénéficier des incitations prévues par le ministère de tutelle", a précisé le communiqué. Le ministère a, dans ce cadre, assuré aux agriculteurs et opérateurs que l'Office national des alime nts du bétail (ONAB) assurera l'achat de la récolte de maïs qui entre dans la production des aliments du bétail, ainsi que son acheminement vers les unités de transformation. Le communiqué a, par ailleurs, indiqué que le développement de ces agricultures stratégiques permettra d'augmenter la production nationale et de réduire la facture des importations.