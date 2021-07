Les équipes techniques des districts d’exploitation de l’électricité et du gaz de Chélia et Tamza (Khenchela) ont suspendu l’alimentation en électricité et gaz aux habitations situées aux alentours des foyers des incendies de forêts, a-t-on appris jeudi auprès de la Concession locale de distribution de l’électricité et du gaz.

Compte tenu de la propagation des flammes dans les forêts des communes de Chélia et Tamza, les équipes techniques relevant de la Concession de distribution de l’électricité et du gaz de Khenchela ont élaboré un plan préventif de protection des biens et des personnes en procédant à l’interruption de l’alimentation en électricité à plusieurs dizaines d’habitations rurales au douar Issoumer et au village d’Ain Mimoune, dans la commune de Tamza, a précisé à l'APS la cellule de communication de cette entreprise.

Les agents du district d’exploitation de l’électricité et du gaz de Chélia ont également interrompu l’alimentation en gaz des villages de cette commune desservis à partir du poste de détente de Chélia pour éviter tout risque en cas de propagation des flammes aux habitations, selon la même source.

Les équipes techniques du district de gaz de Kaïs ont coupé, de leur côté, l’alimentation en gaz des habitations du douar Rebia et la mechta Tabaâded de la commune de Chélia, après l’évacuation des familles par les agents de la Protection civile, a ajouté la même source.

Un plan d’urgence a également été mis en oeuvre par la Concession de distribution de l’électricité et du gaz mobilisant l’ensemble de son personnel suite aux incendies qui se sont déclarés depuis dimanche passé dans les forêts de Tamza, Chélia et Bouhmama, a ajouté la même source.