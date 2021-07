Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP), en visite de travail et d'inspection mardi à l'Académie Militaire de Cherchell "le Défunt Président Houari Boumediene", a affirmé que l'ANP a été et restera une "vraie école" pour former des hommes aux "fortes volontés et à la foi ancrée en les valeurs de dévouement envers la patrie", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"L'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, dont vous, les hommes de demain et cadres de l'avenir, devriez vous enorgueillir de lui appartenir, a été et restera une vraie école pour former des hommes, aux fortes volontés, et à la foi ancrée en les valeurs de dévouement envers la patrie", a indiqué le Général de Corps d'Armée dans une allocution prononcée lors d'une réunion avec les cadres, ainsi que les stagiaires et élèves de l'Académie, qui s'est tenue en présence du Commandant des Forces Terrestres, du Commandant de la 1ère Région Militaire et du Commandant de l'Académie.

Il a souligné, dans le même c ontexte, que "ce sont là les facteurs de réussite de notre armée, la source de sa force et l'origine de son triomphe", ajoutant que "c'est de ces facteurs également qu'elle puise les éléments de sa puissance et de son développement escompté, agissant avec le soutien de M.le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, pour réunir les facteurs de réussite, se conformant à la noblesse de ces constantes valeurs nationales".

Le Général de Corps d'Armée a fait savoir que "parmi ces facteurs foisonnants sur lesquels l'Armée Nationale Populaire s'appuie et en fait un des éléments d'acquisition de la puissance dans son sens le plus global, l'Académie Militaire de Cherchell +le Défunt Président Houari Boumediene+ qui a acquis une bonne réputation, grâce au niveau d'enseignement académique élevé dispensé aux élèves qui ont atteint les rangs d'excellence, quant à la compétence et les aptitudes, imprégnés de tous les sens de patriotisme, de dévouement envers l'Algérie et de fidélité au serment des vaillants Chouhada".

"En sus d'ancrer les fondements de la science et du savoir dans tous leurs domaines, dans les esprits des élèves à travers tous les paliers, nous veillons constamment à rappeler le sens des principes et des valeurs nobles, dont notre armée puise son fonds de formation et en fait un catalyseur essentiel pour le travail réussi.

Nous veillons également à rappeler en permanence que ces principes et ces valeurs sont le lien solide qui relie notre glorieuse histoire nationale avec le présent de l'Algérie et son avenir prometteur", a-t-il dit.

Le Général de Corps d'Armée a indiqué que parmi les indicateurs du développement atteint par l'ANP, effectivement sur le terrain, s'inscrivent les avancées enregistrées en matière de développement de ces capacités de combat et opérationnelles.

Il a, à ce propos, indiqué que: "Il est certain que parmi les indicateurs de développement atteint effectivement sur le terrain, par l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, ces avancées réalisées en matière de développement de ses capacités de combat et opérationnelles, notamment par l'exécution réussie des exercices tactiques, tout au long de l'année d’instruction, alors que le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire accorde une attention extrême à la préparation au combat des forces, afin de relever continuellement la disponibilité des personnels au combat et leur maitrise des différents systèmes d'armes modernes dont dispose l'Armée Nationale Populaire et par conséquent, renforcer l'efficacité au combat des unités de notre Armée, déployés dans tous les recoins de notre territoire nationale".

"Telles sont les objectifs de développement que nous nous attelons toujours et avec une grande détermination à ancrer leurs fondements, à travers la valorisation des efforts consentis par les personnels militaires dans toutes les catégories et tous les niveaux", a souligné le Général de Corps d'Armée, avant de donner la parole aux cadres et élèves, qui ont exprimé leur gratitude à l'attention qu'accorde le Haut Commandement à l'Académie et leur fierté d'appartenir aux rangs de l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, ainsi que leur disponibilité à défendre le pays et préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité.

Le MDN a indiqué, dans son communiqué, que la visite du Général de Corps d'Armée à l'Académie Militaire de Cherchell s'inscrivait dans "le cadre de l'attention accrue qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire à l'appareil de formation dans ses différentes spécialités et paliers, et à la veille de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 et la sortie des promotions".

Il a rappelé qu'à l'entrée de l'Académie, le Général de Corps d'Armée a observé un moment de recueillement en hommage au défunt président Houari Boumediene dont le nom est porté par l'Académie Militaire de Cherchell, pour déposer ensuite une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et réciter la Fatiha sur son âme pure.

La visite a été entamée par "un exposé présenté par le Commandant de l'Académie sur la situation générale de cette forteresse pionnière de formation et sur le processus et le développement de la formation et de l'enseignement, ainsi que sur le rôle fondamental qu'elle tient en matière de formation des élèves et des stagiaires, étant un réel vivier pour former les compétences et une source intarissable pour doter les différentes unités de combat d’une ressource humaine compétente et qualifiée, lui assurant la poursuite de leurs missions", selon le communiqué.

Au début de la réunion avec les cadres, les stagiaires et les élèves de l'Académie, le Général de Corps d'Armée a renouvelé, dans son allocution, ses vœux aux personnels de l'Académie Militaire de Cherchell et à travers eux à tous les personnels de l'ANP, à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, leur rappelant le devoir de commémorer les sacrifices et les exploits des vaillants Chouhada, tout en leur rendant un profond hommage.