Le Concours national de recrutement des élèves magistrats pour l'accès à l'Ecole nationale de magistrature (ENM) au titre de l'année 2021 se déroulera du 26 au 28 juillet en cours, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Justice.

Les candidats concernés par le Concours national des élèves magistrats pour l'année 2021 passeront les épreuves écrites dans un seul centre d'examen, au niveau de l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), et ce du 26 au 28 juillet courant, selon la même source.

Les épreuves écrites concernent le droit pénal, les procédures pénales, le droit civil, les procédures civiles et le mémoire récapitulatif outre une épreuve de culture générale et de langues arabe et française. La répartition des listes des candidats sur les salles sera ultérieurement annoncée.

Le communiqué mentionne une "mise en garde" des candidats concernant les éventuels cas de fraude, rappelant qu'au cas où un candidat est pris en flagrant délit de fraude, il risque l'exclusion, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, conformément aux dispositions des articles 253 bis 6 à 253 bis 12 de la loi 20-06 portant code pénal".