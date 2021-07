Le sélénium

Présent dans la composition du sperme, il joue un rôle important dans sa maturation.On en trouve : dans les noix du Brésil (3 par jour), les algues, le poisson (variez les espèces) et les huîtres.

Le zinc

Le sperme en contient beaucoup : il active la mobilité et la vitalité des spermatozoïdes. On en trouve : dans les fruits de mer et la viande rouge mais aussi, pour les végétariens, dans les graines de citrouille, de lin, de sésame ou de chia ainsi que dans les lentilles.

Le magnésium

On sait que le magnésium nous aide à résister au stress . Ce que l'on sait moins c'est qu'il est contenu dans la sécrétion prostatique qui entre dans la composition du sperme. Il est donc primordial pour la spermatogénèse (c'est-à-dire le processus de fabrication des spermatozoïdes). On en trouve : dans les céréales complètes, les légumineuses, les fruits secs et les légumes verts.

La vitamine E

Elle protège les membranes des cellules de l'oxydation et améliore la qualité du sperme. On en trouve : dans l'huile de germe de blé (1 cuillerée à café par jour), les œufs, les noisettes, les amandes, le pain complet bio et les céréales complètes bio.

La co-enzyme Q10

Sans elle, nos cellules ne pourraient pas produire d'énergie : en effet, 95% de nos besoins en énergie sont transformés à l'aide e cette co-enzyme. Et sans elle, les spermatozoïdes ne pourraient pas se déplacer. On en trouve : dans les sardines, les maquereaux, les abats (rognon, foie), les noix, les amandes et les cacahuètes .

L'arginine

Cet acide aminé augmente le nombre de spermatozoïdes (ce qui n'est pas un mal car depuis 40 ans leur concentration a diminué de 50%), et favorise l'érection. On en trouve : dans les légumineuses, le sarrasin, l'avoine et le riz complet.