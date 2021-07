Le cycliste Abdelkrim Leksir de l'Académie de cyclisme de Constantine a remporté la course en ligne junior, seconde épreuve du championnat d’Algérie de la course sur route, disputée à Ain Témouchent.

Leksir a parcouru les 120,9 km en 3h 34 min 22 sec, devant Oussama Khellaf du Nadi Riadi de Dely Brahim (3 h 35' 08») et Amar Chanegriha de l’IRB El-Kantara (3 h 35' 09»). Cette course en ligne junior a été programmée en fin de journée de lundi en raison de la forte chaleur, a-t-on souligné.

La première épreuve du contre-la-montre juniors du championnat d'Algérie de cyclisme sur route, disputée samedi sur une distance de 15 km dans la commune de Chaabet Lham, avait été remportée par le cycliste Riyad Bakhti du club Amel El Malah en 22' 13» 40.

Une cérémonie de remise de trophées aux vainqueurs de cette dernière course en ligne juniors a clôturé cette manifestation sportive de quatre jours, organisée par la Fédération algérienne de cyclisme en collaboration avec la ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya.

Plus de 170 cyclistes cadets, juniors, U 23 et seniors filles et garçons de 34 clubs représentant plusieurs wilayas du pay ont pris part à cette compétition.