La première promotion master mise en scène théâtrale à l’échelle de l’Est du pays est sortie du département des arts de la Faculté de langue, de littérature arabe et des arts de l’université Batna-1 ''moudjahid Hadj Lakhdar’’, a-t-on appris mardi auprès du chef de ce département. S’exprimant en marge de la soutenance du premier mémoire de master de cette spécialité, Dr. Tarek Thabet a affirmé à l’APS que cette promotion se compose de 19 étudiants et étudiantes qui ont produit, à l’occasion, trois pièces qui seront présentées au théâtre régional Dr. Salah Lombarkia. La première de ces pièces, inspirée d’une œuvre de l’écrivain russe Anton Pavlovitch Tchékhov et intitulée ‘‘Demande en mariage’’, sera présentée demain mercredi, a souligné la même source, relevant que cette pièce est produite par les étudiants Lotfi Bensebaâ, Abdelghafour Mezghiche et Amel Fathallah, sous la direction d’Abderrahmane Boulabbas. Ces œuvres s’inscrivent dans le cadre de la formation de compétences dans le domaine du théâtre, a indiqué Dr. Thabet, qui a souligné que ces étudiants ont reçu une formation supérieure dan s le domaine de la mise en scène et des techniques scéniques. La direction du théâtre régional Dr. Salah Lombarkia de Batna a mis la salle du théâtre à la disposition du département des arts pour y programmer ses activités, dont des conférences et les soutenances de mémoires, en vertu d’une convention signée entre cette infrastructure et l’université Batna-1.