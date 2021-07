Une caravane de solidarité au profit de 220 familles démunies des zones d’ombre de la wilaya de Naama a pris le départ mardi du siège de la wilaya.

Cette caravane, organisée dans le cadre du programme de célébration du double anniversaire de l’indépendance et de la Jeunesse en coordination avec la direction de l’action sociale et les services de la wilaya, de concert avec les associations, transporte des colis alimentaires, des couvertures et du linge au profit des familles nécessiteuses, ainsi que des fauteuils roulants et du matériel pour les personnes aux besoins spécifiques, a affirmé le directeur de l’action sociale, Chamkha Mohamed.

Lors du coup d’envoi de cette caravane, le wali, Idir Medebdeb a indiqué que cette initiative est venue couronner d’autres opérations de solidarité précisant que 18 caravanes ont sillonné différents zones d’ombre de la wilaya depuis 2021. Il a , en outre, annoncé l'organisation dans un avenir proche d’autres opérations de solidarité. La caravane est composée de psychologues relevant du secteur de la direction de l’action sociale et des médecins d'établissem ents publics de santé de proximité à même de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination contre Covid-19 et le respect du protocole sanitaire de prévention contre cette pandémie, selon les responsables de cette action solidarité. L'opération a été initiée avec le concours de cellules de proximité relevant de l’Agence de développement sociale (ADS) à travers divers daïras de la wilaya et des services communaux, pour acheminer des aides à des familles ciblées.