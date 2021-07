Plus de 1.800 enfants de différents villages de la wilaya de Mascara ont suivi, à titre gratuit, la pièce théâtrale "Pinocchio", dans le cadre d’une tournée du Théâtre régional "Abdelkader Alloula3 d’Oran, qui a pris fin mardi, a-t-on appris de cet établissement théâtral Les représentations théâtrales ont été présentées au niveau des villages et des communes de Mohammadia, Hacine, El Ghomri, Ain Fekkane, Sig, Bouhenni et des centres culturels et maisons de jeunes de la wilaya de Mascara, a-t-on indiqué, soulignant que la pièce de théâtre "Pinocchio" du genre des marionnettes a drainé entre 200 et 300 enfants à chaque séance.

Cette tournée a été organisée en partenariat avec le théâtre de Mascara tout au long du mois de juin dernier au niveau du théâtre d’Oran à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’enfant. Cette initiative, dédiée aux enfants des zones d’ombre, a permis de présenter des représentations à titre gratuit de la pièce Pinocchio conçue et mise en scène par l’artiste Kada Benchemissa, spécialiste en marionnettes en 2018. Cette tournée, lancée le 1er juillet en cours , a été un succès. Les organisateurs envisagent rééditer cette initiative à l’avenir, a-t-on fait savoir.