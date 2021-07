Une bibliothèque itinérante, proposant plus de 5.000 ouvrages a entamé, depuis le début du mois de juillet courant, son périple à travers une dizaine de plages de la wilaya d'El Tarf, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la bibliothèque principale de lecture publique Louise Françoise dite Mabrouka Belgacem. Selon Faiza Larbaoui, directrice de cette infrastructure, la plage "Les sables d'or", relevant de la daïra côtière d'El Kala, a été le premier lieu ciblé par cette bibliothèque itinérante qui était accompagnée d'une caravane de détente et de loisirs, animée par des troupes et associations culturelles locales assurant des spectacles variés (sketches, quiz, dessins, chants et jeux) aux baigneurs, notamment les enfants. Tout en signalant qu'une sélection éclectique d'ouvrages et de romans en tout genre, des livres scientifiques, bandes dessinées, poésies, revues, sont à la portée des férus de lecture dans le cadre de cette caravane, la deuxième du genre dans cette wilaya de l'extrême Nord-est du pays. La même source a ajouté que cette initiative se poursuivra jusqu'au 8 août procha in. Nombreux sont les estivants qui pourront profiter de la fraîcheur de la mer tout en s'adonnant aux plaisirs de la lecture qu'offre cette bibliothèque itinérante remplie d'ouvrages et de livres, de 9 heures du matin jusqu'à 18 heures, à travers les plages de la Messida, Henaya, Vieille Calle, El Bettah et D'raouch relevant des communes de Souarekh, El Kala, Ben'M'Hidi, Berrihane et El Chatt, a-t-on noté. Agréablement surpris de découvrir cette nouvelle prestation culturelle que d'aucuns souhaitent voir se perpétuer, pour habituer notamment les plus jeunes à la lecture, des estivants ont exprimé leur joie d'avoir pu profiter de la lecture dans un décor propice à la détente. Placée sous le slogan "Le livre et la plage'', cette nouvelle édition s'annonce sous les meilleurs auspices en matière d'animation estivale avec la participation de diverses associations et troupes locales, à l'image de l'association touristique d'El Tarf, "Anouar chihab fardja et farha'', a par ailleurs détaillé la même source. "Pendant une quarantaine de jours, les estivants fréquentant les plages d'El Tarf pourront disposer de tous les ingrédients nécessaires à une lecture bénéfique avec le bleu de la mer contrastant avec les forêts verdoyantes à perte de vue, le tout sur des tapis de sable fin doré. Un régal à tout point de vue et une opportunité à saisir avec enthousiasme pendant tout l'été 2021", a relevé Mme.Larbaoui.