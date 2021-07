Le Covid-19 a fait au moins 3.996.519 morts dans le monde depuis l'apparition

de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan annoncé mercredi

par des sources officielles.

Plus de 184.524.100 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de mardi, 8.254 nouveaux décès et 446.454 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.780 nouveaux morts, l'Indonésie (1.040) et l'Inde (930). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 605.905 décès pour 33 .747.198 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 526.892 morts et 18.855.015 cas, l'Inde avec 404.211 morts (30.633.665 cas), le Mexique avec 233.958 morts (2.549.862 cas), et le Pérou avec 193.588 morts (2.069.051 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 587 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisent 1.296.118 décès pour 38.200.250 cas, l'Europe 1.175.509 décès (55.029.236 cas), les Etats-Unis et le Canada 632.283 décès (35.165.224 cas), l'Asie 591.617 décès (40.854.733 cas), le Moyen-Orient 151.948 décès (9.484.223 cas), l'Afrique 147.896 décès (5.732.921 cas), et l'Océanie 1.148 décès (57.514 cas).