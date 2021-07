Trois nouvelles salles de soins de proximité ont été rouvertes, depuis le début du mois de juillet, à travers différentes zones enclavées de la wilaya de Médéa, après des travaux de réhabilitation, a-t-on appris, mardi, auprès du directeur local de la santé, de la population (DSP).

La remise en service concerne, selon le DSP, Mohamed Cheggouri, les salles de soins de "Ouled Maarouf", commune de Sidi-Ziane, "Ouled Taib" et "Ouled Amar", relevant respectivement des communes de Sidi-Zahar et Bir-Benabed, dans la partie est de la wilaya de Médéa, qui ont bénéficié de travaux de réfection et dotées d’équipements médicaux pour être fonctionnelles à nouveau et en mesure de garantir des prestations sanitaires de proximité au profit des habitants de ces zones enclavées, a-t-il expliqué.

Cette opération porte à onze (11) le nombre de structures sanitaires de base rouvertes dans différentes zones rurales enclavées, au cours du premier semestre de l’année en cours, a indiqué le DSP, précisant que d’autres salles de soins, situées toujours dans des zones isolées, feront également l’objet de travaux d e réhabilitation, afin de permettre une meilleure prise en charge des résidents des villages et hameaux enclavés, contraints de sa faire soigner, pour l’instant, dans des structures de santé situées dans les grandes agglomérations urbaines et distantes de plusieurs kilomètres.