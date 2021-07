La wilaya de Mostaganem a réalisé une production de plus de 1,4 million de quintaux de plusieurs variétés d’agrumes durant la saison agricole actuelle 2020-2021, a-t-on appris de la direction des services agricoles (DSA).

La production a connu, cette année, un léger recul ne dépassant pas les 0,5 pour cent par rapport à l’année agricole précédente où elle a atteint 1,426 millions de quintaux, selon le service organisation de la production et l’appui technique à la DSA.

La production agricole de 1,418 millions de quintaux d’agrumes enregistrée cette année représente une baisse de 3 pc par rapport aux prévisions au début de la campagne de collecte.

Toutefois, cela n'a pas eu d'impact sur la disponibilité du produit et sa qualité ou encore son prix sur les marchés, a-t-on souligné.

Cette production est constituée de 185.000 qx de "Washington naval", de 405.000 qx de "Thomson naval " et de 250.000 qx d’autres variétés notamment "Sanguine", a-t-on précisé.

Le bilan de cette campagne fait état également d’une production de 210.000 qx de clémentine et mandarine et de 66.000 qx de citron, a-t-o n encore fait savoir Le rendement des différentes variétés d’oranges sur laquelle est fondé l’espoir notamment au niveau des communes de Bouguirat, Hassi Mamèche, Mesra, Kheireddine et Touahria (plaine de Mostaagem) oscille entre 282 et 327 qx/ha.

La wilaya de Mostaganem a enregistré une production de plusieurs variétés d’agrumes, ce qui lui a permis d’occuper, dans les dernières années, la deuxième place au niveau national et contribuant à hauteur de 10 pc dans la production nationale en matière d’agrumes, a-t-on indiqué.