Le Royaume-Uni va remanier son système d'asile pour criminaliser l'arrivée illégale dans le pays en toute connaissance de cause, a annoncé, mardi, le gouvernement britannique.

Le projet de loi sur la nationalité et les frontières, dont l'examen commencera ce mardi au Parlement, a pour objectif de lutter contre l'immigration illégale en rendant plus difficile le séjour de ceux qui entrent clandestinement au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique avait déjà mis fin à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne (UE) après le Brexit et introduit un système d'immigration à points afin d'accueillir les talents du monde entier.

"Depuis trop longtemps, notre système d'asile remplit les poches des infâmes gangs criminels qui abusent du système.

Ce n'est pas juste pour les personnes vulnérables qui ont besoin de protection ou pour le public britannique qui paie pour cela.

Il est temps d'agir", a martelé dans un communiqué la ministre de l'Intérieur Priti Patel. Selon Mme Patel, cette législation répond à l'espoir du peuple britannique de pleinement contrôler ses frontières et ouv re la voie à un système strict mais juste, qui brisera le modèle économique des gangs qui organisent des trajets dangereux et illégaux vers le Royaume-Uni, tout en accélérant l'expulsion de ceux qui n'ont pas le droit de séjourner dans le pays.

Parmi les autres mesures à l'étude, on peut citer l'expulsion des personnes qui sont entrées illégalement au Royaume-Uni après avoir traversé un pays sûr dans lequel elles pouvaient et auraient dû effectuer leur demande d'asile, ainsi que la facilitation de l'expulsion des demandeurs d'asile vers un pays sûr pendant le traitement de leur demande.

Le Royaume-Uni prévoit d'alourdir les sanctions contre les passeurs qui organisent des traversées clandestines vers le pays, puisqu'ils seront dorénavant passibles d'une peine de prison à perpétuité.

Le projet de loi vise également à donner au ministre de l'Intérieur le pouvoir de contrôler la disponibilité des visas pour les pays qui refusent de récupérer leurs propres citoyens.

Plus de 36.000 personnes ont demandé asile au Royaume-Uni en 2020, y compris des personnes dépendantes.

Environ 10.000 migrants se sont vu accorder une protection britannique sous la forme d'un statut de réfugié ou une autre forme de protection, selon la BBC.