Vingt-et-un (21) personnes ont été tuées dans des attaques menées par des hommes armés non identifiés, mardi, dans l’état de Katsina, au nord-ouest du Nigeria, ont rapporté mercredi des médias locaux.

Des hommes armés sur des motos ont ouvert le feu sur les citoyens des villages de Tsawa, Ajieh et Yasur, dans l’état mentionné, tuant 21 villageois et en blessant un grand nombre, selon des médias nigerians.

L’attaque a également provoqué un incendie à un grand nombre de maisons, ainsi que la mort de 35 têtes de bétail. Les autorités nigérianes ont interdit la circulation des motos dans certains états, en raison de leur utilisation par des hommes armés pour organiser des attaques dans le pays.

Le pays est de temps en temps le théâtre de violents conflits tribaux entre les éleveurs et les paysans. Les Peuls qui se rendent vers le sud du pays afin de faire paître leurs moutons prétendent que les agriculteurs essaient de voler leurs animaux.

Les bandes armées profitent de ces conflits et lancent également des attaques en leur faveur. Plus de 1000 personnes ont été tuées en raison des conflits dans la région, et des milliers o nt été déplacées et ont dû quitter leur maisons.