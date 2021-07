L'Afrique du Sud et le Rwanda se sont engagés sur la voie de la normalisation des relations diplomatiques, selon le ministère rwandais des Affaires étrangères.

Pour ce faire, une délégation du Département sud-africain des relations internationales et de la coopération (DIRCO) est actuellement en visite de travail au Rwanda. Dans un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères a déclaré mardi que cette visite était "un autre signal de la ferme volonté des deux parties à renforcer les relations bilatérales".

Au début du mois dernier, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération, le Vincent Biruta, s’est rendu en Afrique du Sud où il a eu des entretiens avec son homologue, le Naledi Pandor à Pretoria, sur la normalisation des relations entre les deux pays. Le dialogue entre les deux ministres fait suite à une rencontre entre les présidents Paul Kagamé et Cyril Ramaphosa à Paris, le 18 mai, en marge du Sommet pour le financement des économies africaines, et au cours de laquelle, les deux chefs d’Etat avaient convenu d’aller vers la norma lisation des relations entre les deux pays. En mars 2014, l’Afrique du Sud avait expulsé trois diplomates du Rwanda, et Kigali avait immédiatement riposté en expulsant six diplomates sud-africains.